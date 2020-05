Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe bei Bäckerei eingeworfen - Zeugenaufruf

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

In der vergangenen Nacht wurde eine Schaufensterscheibe einer Bäckerei in der Königseer Straße beschädigt. Der oder die Unbekannten warfen ein massives Metallgitter in die Scheibe und verursachten so einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei in Ilmenau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0114520/2020 entgegen. (mwi)

