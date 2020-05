Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgloser Angriff auf zwei Keller

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Im Tatzeitraum von Montagmorgen bis Dienstagvormittag gelangten unbekannte Täter in das Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße 30 in Bad Tabarz und brachen dort gewaltsam zwei Kellerabteile auf. Die Keller wurden durchsucht und Sachschaden verursacht. Entwendet wurde nach bisherigem Erkenntnisstand nichts. Die Polizei Gotha sucht dennoch zur Bezugsnummer 113773 nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können bzw. verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Die Rufnummer lautet 03621/78-1125. (ms)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell