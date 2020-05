Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Führerschein weg nach Überschlag mit Pkw

Haarhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 18jährige VW Golf-Fahrerin rutschte vergangene Nacht bei Haarhausen von der Fahrbahn in den Graben und überschlug sich. Sie und ihr 19jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab knapp ein Promille. Es wurden ihr Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Neben Totalschaden am Golf entstand auch Sachschaden am Zaun des Sportplatzes. (aha)

