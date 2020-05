Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garteneinbruch - Zeugen gesucht

Eischleben (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 19:00 Uhr, brach ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin die Tür eines Gartenhauses in der Friedensstraße auf und stahl einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine sowie Spirituosen im Wert von insgesamt 500 Euro. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0113847. (aha

