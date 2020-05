Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 28jähriger Ilmenauer griff vergangene Nacht in der Hans-Weihrach-Straße zwei Männer im Alter von 29 und 40 Jahren tätlich an. Keiner der beiden wurde jedoch verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam, wogegen sich der Mann massiv wehrte. Die Polizeibeamten blieben ebenfalls unverletzt. Der Mann war mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle in der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau und wurde heute Morgen von Angehörigen abgeholt. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (aha)

