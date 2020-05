Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

Eisenach (ots)

Am Mittwoch geriet ein Audifahrer gegen 23.00 Uhr in der Adam-Opel-Straße in eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der 25-Jährige nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mb)

