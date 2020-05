Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieseldiebe auf Baustelle - Zeugenaufruf

Liebenstein (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einem Radbagger wurde in der vergangenen Nacht Diesel entwendet. Die Baumaschine stand hierbei auf einer frei zugänglichen Baustelle am Hammeracker. Der Kraftstofftank wurde auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und ca. 220 Liter Diesel im Wert von ca. 220 Euro entwendet. Die Polizei in Ilmenau nimmt Hinweise zur Tat und dem oder den Tätern unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0113382/2020 entgegen. (mwi)

