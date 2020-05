Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in betreutes Wohnen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der vergangenen Nacht verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein betreutes Wohnen in der Sturmheide. Der oder die Täter durchsuchten mehrere Büroräume und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Durch die Aktionen der Täter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0113213/2020 entgegen. (mwi)

