Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer schwer verletzt nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Riechheim (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 84-jähriger Radfahrer kam gestern Nachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, auf der Hauptstraße zwischen Riechheim und Hohenfelden zu Sturz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in den rechten Straßengraben. Dabei verletzte er sich schwer am Kopf, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 84-Jährige trug einen Helm. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und sachdienliche Angaben machen können. (Telefonnummer 03677 - 601124, Bezugsnummer 0112658/2020). (mwi)

