Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugenaufruf

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom 10.05.2020, 20.00 Uhr, bis gestern Nachmittag, 17.30 Uhr begaben sich Unbekannte in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße. Dort verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil und entwendeten daraus ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Cyclewolf sowie diverse Sportgeräte (eine Flachbank, Kurzhanteln sowie Zusatzgewichte). Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von über 500 Euro. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Gegenstände nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0112815/2020 entgegengenommen. (mwi)

