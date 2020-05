Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike vom Hof gestohlen - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 17.05.2020, 17.00 Uhr, bis Montag, 18.05.2020, 16.00 Uhr, begaben sich Unbekannte in den verschlossenen Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Ein dort abgestelltes weißes Pedelec, Marke KTM, Typ Lycan wurde in der Folge entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von über 3.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Fahrrads geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0112572/2020 entgegengenommen. (mwi)

