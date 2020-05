Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Marksuhl (Wartburgkreis) (ots)

Eine 68-jährige Renault-Fahrerin befuhr heute gegen 12.45 Uhr die Straße Im Riete in Richtung Schlossmauer. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße übersah sie eine bevorrechtigte VW-Fahrerin (25 J.) und kollidierte mit dieser. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah)

