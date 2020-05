Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Fleischerei - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte gewaltsam in eine Fleischerei am Markt ein. Dort entwendeten die Täter einen Stahlschrank sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621 - 781424 oder 03677 - 601124 und unter der Bezugsnummer 0112201/2020 entgegen. (mwi)

