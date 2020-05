Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Aufbruch - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der vergangenen Nacht, kurz nach 03.00 Uhr, kam es zu einem Aufbruch eines grau-weißen Hyundai i30 in der Doebelstraße. Der oder die Unbekannten zerstörten einen Scheibe des Fahrzeugs und öffneten so eine Tür. Die einsetzende Alarmanlage verschreckte den oder die Täter. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro am Hyundai. Durch Zeugen wurde zur Tatzeit eine dunkel gekleidete Person gesehen, die in Richtung Gayerstraße davon lief. Wer hat diese Person ebenfalls gesehen oder hat andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0111951/2020 entgegen. (mwi)

