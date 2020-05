Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Böhlen (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 40-Jährige kollidierte heute früh, kurz nach 06.30 Uhr, mit ihrem Opel auf der L2648 zwischen Schwarzmühle und Böhlen mit einem Reh. Das Tier wurde durch den Zusammenstoß verletzt und verendete noch am Unfallort. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Frau wurde nicht verletzt. (mwi)

