Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohn- und Geschäftshaus in Brand geraten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute geriet ein Wohn-und Geschäftshaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße gegen 13.15 Uhr in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwickelte sich ein Feuer an der Hausfassade und breitete sich entlang der gesamten Hauswand aus. Personen wurden nicht verletzt. Eine im Haus befindliche Person begab sich selbstständig aus dem Gebäude. Ein Übergreifen des Feuers auf Nebengebäude konnte verhindert werden. Umliegende Straßen wurden für die Dauer der Löscharbeiten bis ca. 15.00 Uhr voll gesperrt. Ein Fahrzeug musste aus dem Einsatzraum entfernt und abgeschleppt werden. Es kamen mehr als 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt mit 10 Fahrzeugen zum Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ah)

