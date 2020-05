Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrzeugführerin

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 57-Jährige befuhr heute Morgen mit ihrem Hyundai die L1026 aus Kleinschmalkalden kommend, in Richtung Friedrichroda. Im Bereich einer Gaststätte am Heuberg fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Mazda auf die Landstraße auf und missachtete die Vorfahrt der Hyundai-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wodurch die 57-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (mwi)

