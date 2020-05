Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge schwer beschädigt - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 23.20 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Hermannstraße einen parkenden orangenen Ford Edge. Dabei versuchten der oder die Täter das Fahrzeug mittels eines pyrotechnischen Gegenstands in Brand zu setzen, was jedoch misslang. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen geben? Hinweis nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0110857/2020 entgegen. (mwi)

