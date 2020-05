Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped gestohlen - Öffentlichkeitsfahndung

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Wie bereits am 29.04.2020 gemeldet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4584282), wurde in der Nacht vom 28.04.2020 zum 29.04.2020 in der Straße Kretschmar ein Moped entwendet. Das Fahrzeug, welches mittels eines Schlosses an einem Fahrradständer gesichert war, stand vor einem Wohnblock. Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:

* Kleinkraftrad Marke Simson * Typ Spatz * Farbe: rot / weiß * Individualmerkmale: - Delle auf der oberen Seite des Benzintanks - Bremslichtkabel mehrfach um den linken Holm der hinteren Schwinge gewickelt - Nicht zum Fahrzeugtyp passende Sitzbank verbaut.

Der Eigentümer lobt eine Belohnung in Höhe vom 500 Euro an die Person aus, durch deren Hinweise das Moped wieder aufgefunden werden kann. Die Polizei Gotha (Tel.: 03621-781124) nimmt Hinweise unter der Bezugsnummer 0096586/2020 entgegen. (mwi)

