Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Garageneinbruch

Gotha (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, den 09. Mai bis Samstag, 16. Mai wurden mehrere Garagen an einem Garagenkomplex in der Von- Zach- Straße angegriffen. An allen Garagen wurde Sachschaden verursacht. Aus einer betroffenen Garage kam es zur Entwendung von hochwertigem Beutegut. Unter anderem wurden ein Fahrrad der Marke Scott, zwei hochwertige Angelruten, ein Schlafsack der Marke "Anaconda" und diverses Werkzeug entwendet. Durch die Polizei Gotha wurde eine umfangreiche Tatortarbeit gewährleistet. Zur weiteren Erhellung des Einbruchs und Ergreifung des Täters sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche Hinweise zum Einbruch zur Tatzeit geben können. Zeugenhinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer 0110092/2020 unter der Telefonnummer 03621 - 781124 entgegengenommen. (cr)

