Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gastronomie-Filiale

Arnstadt (ots)

Freitagnacht kam es zu einem Einbruch in eine Gastronomie-Filiale am IKC. Der oder die Einbrecher stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein und entwendeten unter anderem Bargeld aus der Kasse. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dieser Sache. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell