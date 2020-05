Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alarm vertreibt Einbrecher

Ilmenau (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden wurde die Polizei durch einen Alarm an eine Firma im Gewerbegebiet "Am Wald" gerufen, dort hatte ein Einbrecher ein Fenster einer Werkstatt aufgehebelt und hierbei vermutlich einen Alarm ausgelöst. Er flüchtete danach unerkannt und ohne Beute, die Ermittlungen der Polizei in der Sache laufen. (ef)

