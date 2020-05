Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller aufgebrochen

Ilmenau (ots)

Im Verlauf des Wochenendes wurde in der Krankenhausstraße und am Ilmufer jeweils in Keller von Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Es wurde von der Flasche Wein angefangen über Werkzeug bis zum Fahrrad alles mitgenommen, was irgendwie von Wert war. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Anwohner, welche hierzu Beobachtungen getätigt haben, sich umgehend mit der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell