Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer nach Ermittlungserfolg gesucht

Ein Dokument

Gotha (ots)

Am Freitag, den 24.04.2020, gelang dem Inspektionsdienst Gotha ein Ermittlungserfolg. Im Rahmen der Ermittlungen zu Wohnungs- und Kellereinbrüchen wurden in der Mariengasse, der Brückenstraße und der Seebergstraße in Gotha zeitgleich Durchsuchungen durchgeführt. Dem 35-jährigen Beschuldigten und Nutzer der Wohnungen und Gelasse wurde vorgeworfen, dass er an drei Standorten in Gotha Ost entwendete Fahrräder und Fahrradteile lagere. Die durchgeführten Durchsuchungen förderten diverses scheinbares Beutegut zu Tage. Unter anderem wurden komplette Fahrräder, Fahrradteile, elektrische Werkzeuge, E-Scooter, ein Kinder-Quad aufgefunden und sichergestellt. Überdies wurden in seiner Wohnung diverse Substanzen von Betäubungsmitteln aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie mehrere Verfahren wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet. Die umfangreichen Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der 35-Jährige aus Gotha wurde festgenommen und am 25.04.2020 einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind vier Fahrräder, ein motorbetriebener Scooter, zwei Fahrradgabeln, Schuhe und Lebensmittel konkreten Diebstahlshandlungen zuzuordnen. Auf der Internetseite der LPI Gotha finden Sie unter dem Link https://www.thueringen.de/th3/polizei/gotha/ weitere Gegenstände, die noch Ihren rechtmäßigen Eigentümer suchen. Konkret finden sie dort eine Auflistung von Fotos zu: 15x Elektrowerkzeuge, 5x komplette Fahrräder, 5x Kinderfahrräder, 4 Fahrradrahmen, 6x Fahrradgabeln, 1x Kinderfahrzeug, 1x Kinderquad, 2x E-Sooter, 1x Hubwagen, 1x Laptop, 1x Messerset im Koffer. Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis an den Inspektionsdienst Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0083516/2020 zu wenden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell