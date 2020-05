Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb vorläufig festgenommen

Ilmenau (ots)

Gestern betrat späten Nachmittag ein zunächst Unbekannter ein Schuhgeschäft Am Mühltor. Er zog sich neue Sneakers aus dem Geschäft an und wollte unbemerkt durch den Kassenbereich hindurch gehen. Als die Verkäuferin ihn darauf ansprach, ergriff er die Flucht. Sie versuchte noch, ihn am Arm festzuhalten, blieb jedoch erfolglos. Eine weitere Zeugin erkannte den Mann wenig später am Homburger Platz und verständigte die Polizei. Der 42-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden. Eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft steht noch aus. (ah)

