Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Getankt und nicht bezahlt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2020, wurde gegen 23.30 Uhr an einer Tankstelle in der Clemensstraße ein dunkler Kleinwagen betankt. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin verließ anschließend das Tankstellengelände in unbekannte Richtung, ohne die Rechnung von über 100 Euro zu bezahlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit einen dunklen Kleinwagen mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wartburgkreis beim Befahren oder Verlassen des Tankstellengeländes wahrnehmen konnten und weitere Angaben zu Fahrzeug und Fahrer bzw. Fahrerin machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0109108/2020 entgegen. (ah)

