Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfälle

Eisenach, Dippach (Wartburgkreis) (ots)

Auf der Landstraße zwischen Berka/ Werra und Dippach konnte gegen 21.30 Uhr ein 21-jähriger Seat-Fahrer einem Reh nicht mehr ausweichen, das plötzlich auf die Fahrbahn sprang. Etwa eine Stunde später erfasste ein 23-jähriger Audi-Fahrer in Eisenach im Eichrodter Weg einen Dachs, der die Straße überquerte. In beiden Fällen kamen keine Personen zu Schaden, die leicht beschädigten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Um die am Unfallort verendeten Tiere kümmerten sich die zuständigen Jagdpächter. (ah)

