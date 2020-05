Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Peugeot ohne Zulassung

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 57-Jähriger wurde gestern Nachmittag in der Feldstraße mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte keinen Führerschein und Fahrzeugschein vorzeigen. An den Kennzeichentafeln waren falsche und selbst geklebte Plaketten angebracht. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstöße gegen die Steuerabgabeordnung sowie Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er später in seiner Wohnung vorzeigen. (ah)

