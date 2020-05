Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reaktionsschnell Frontalzusammenstoß verhindert

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Lkw MAN mit Anhänger die L 3007 aus Sättelstädt kommend und wollte auf die BAB 4 in Richtung Frankfurt/Main auffahren. Dabei übersah er einen 30-jährigen BMW-Fahrer im Gegenverkehr. Durch ein reaktionsschnelles Ausweichmanöver konnte der 30-Jährige einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Dabei kam er rechts neben der Fahrbahn im Straßengraben zum Stehen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ausschließlich ein Sachschaden am BMW, der abgeschleppt werden musste. (ah)

