Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seitenscheibe an Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

An einem in der Clemensstraße geparkten Pkw Opel Vivaro wurde gestern die hintere linke Seitenscheibe durch Unbekannte beschädigt. Die Tatzeit am Mittwoch, den13.05.2020, kann auf 13.15 Uhr bis 23.00 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0107989/2020 entgegen. (ah)

