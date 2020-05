Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer schwer verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Mittag verletzte sich ein 81-jähriger Mopedfahrer in der Bertholt-Brecht-Straße schwer. Er wollte an der Kreuzung Mühlberger Straße einen Abbiegevorgang einleiten und stürzte vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

