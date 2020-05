Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaube abgebrannt

Friedrichroda (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gestern Abend eine Gartenhütte in Friedrichroda in Brand. Gegen 22.45 Uhr wurde die Rettungsleitstelle informiert, dass es in einer Gartenparzelle an den Gleisen in der Nähe des Schwimmbads brennt. Die schnell eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer eine Stunde später vollständig löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Übergreifen auf andere Gebäude und Gärten konnte verhindert werden. Die Hütte brannte vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

