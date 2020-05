Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mobile Verkehrskontrollen in Arnstadt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Montagabend wurde ein 33-jähriger Daimler-Fahrer in der Straße Am Obertunk einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Im Mühlweg wurde am gleichen Abend ein 19-jähriger Opel-Fahrer angehalten. Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv hinsichtlich Cannabis und synthetischen Drogen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn wurden mehrere Verfahren eröffnet u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell