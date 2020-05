Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall bei Überholvorgang

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20.00 Uhr ereignete sich in der Weimarische Straße einen Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen VW-Fahrer und einer 57-jährigen Fahrerin eines Mercedes. Beide Fahrzeugführer waren hintereinander in Richtung Großhettstedt unterwegs, als der 57-Jährige seine Fahrt verlangsamte, um nach links abzubiegen. Die 52-Jährige wollte den VW überholen und folgend kam es zur Kollision. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei dem VW-Fahrer einen Atemalkoholwert von 0,57 Promille feststellen. Daraufhin wurde die Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Somit erwartet den Herren nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell