Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend kontrollierte die Polizei in der Damaschkestraße einen 37-jährigen Fahrradfahrer. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 2,70 Promille. Da vor Ort die Identität nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, begaben sich die Polizeibeamten mit dem Beschuldigten zu seiner Wohnanschrift. Dort erfolgte anhand des Personalausweises die Identitätsfeststellung. Zusätzlich fanden die Polizisten in der Wohnung ein verbotenes Messer, sodass den 37-Jährigen nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch eine Weitere nach dem Waffengesetz erwartet. (db)

