Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschädigter von Verkehrsunfall gesucht

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen ereignete sich gegen 05.30 Uhr in der Teichstraße ein Verkehrsunfall. Die 62-jährige Unfallverursacherin wollte mit ihrem Suzuki rückwärts von einer Fläche am Straßenrand auf die Fahrbahn fahren und kollidierte dabei mit einem PKW, welcher am Straßenrand geparkt war. Da die Fahrerin zunächst keinen Schaden erkennen konnte, setzte sie ihre Fahrt fort. Bei einer späteren Nachschau stellte die Verursacherin doch einen nicht unerheblichen Schaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von ca. 1000 Euro fest. Sie meldete den Verkehrsunfall umgehend der Polizei und nun sucht die PI Arnstadt-Ilmenau den Geschädigten oder Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeug oder den Fahrer/ Halter haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677601123 und der Hinweisnummer 0106693/2020 entgegengenommen. (db)

