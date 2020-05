Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Friseursalon - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von gestern 18.15 Uhr bis heute 08.15 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Friseurgeschäft in der Turnvater-Jahn-Straße ein. Mittels eines Kanaleinlaufdeckels wurde die Schaufensterscheibe eingeworfen und sich auf diesem Wege Zugang verschafft. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld und flüchteten in Unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Die Polizei Arnstadt - Ilmenau sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677601124 und der Hinweisnummer 0106545/2020 entgegen. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell