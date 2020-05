Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugzusammenstoß - Zeugen gesucht

Ohrdruf (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 06.30 Uhr auf der L 2148 zwischen Wölfis und Ohrdruf zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 57-jährige befuhr mit ihrem Ford in Richtung Ohrdruf, während ein bislang Unbekannter Fahrzeugführer in entgegengesetzter Richtung fuhr. Kurz vor dem Ortseingang Ohrdruf kollidierten beide Fahrzeuge mit ihren Außenspiegeln. Anschließend entfernte sich der Unbekannte pflichtwidrig vom Unfallort. Am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt gemacht haben, unter der Telefonnummer 03621/781123 unter der Hinweisnummer 0106165/2020. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell