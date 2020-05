LPI-GTH: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Landespolizeiinspektion Gotha

Eine 86-Jährige aus dem Ilm-Kreis erhielt am 05. Mai 2020 mehrere Anrufe von einer unterdrückten Telefonnummer. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und äußerte, dass ein Überfall auf sie geplant sei. Er fragte die Seniorin nach ihren persönlichen Daten und nach Ersparnissen aus, auch, ob sie mit der Polizei zusammenarbeiten würde, um die Täter zu stellen. Der falsche Polizist ermahnte sie zur absoluten Verschwiegenheit und drohte bei Nichteinhaltung mit Kosten für den Polizeieinsatz in Höhe von 33.000 Euro. Am Folgetag meldete sich der Anrufer wieder und gab vor, sich wegen der Corona-Ansteckungsgefahr nicht nähern zu können. Sie wurde aufgefordert, ihre Ersparnisse vor die Tür zu legen. Die alte Dame kam der Aufforderung nach und verlor somit mehrere Tausend Euro an die Betrüger. Die dreisten Anrufer meldeten sich kurz darauf nochmal, dieses Mal war jedoch eine Frau am Telefon. Sie gab vor, dass die Seniorin 50.000 Euro im Lotto gewonnen habe und Steuern zu entrichten hätte. Erst jetzt wurde die Seniorin misstrauisch und vertraute sich ihrem Sohn an, der die Polizei informierte. Die Polizei wird Sie niemals am Telefon nach Ihren Ersparnissen befragen oder Sie auffordern, Geld vor die Tür zu legen. Bitte werden Sie sofort misstrauisch und rufen Sie die echte Polizei. Betätigen Sie NICHT die Rückruftaste. (ah)

