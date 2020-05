Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Tankfahrzeug - 19-Jährige schwer verletzt

Mechterstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Um ca. 11.20 Uhr ereignete sich am heutigen Tag ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 3007 zwischen Mechterstädt und Sättelstädt. Der 58-jährige Führer einer Tanklastwagens war in Richtung Mechterstädt unterwegs und übersah bei dem Vorhaben nach links in Richtung A4 abzubiegen das Fahrzeug der Geschädigten. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Sättelstädt und kollidierte mit dem LKW des Unfallverursachers. Die Geschädigte verletzte sich dabei schwer und das Fahrzeug der 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es für ca. 45min zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell