Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 53-Jährige befuhr heute gegen 11.15 Uhr die Ruhlaer Straße in Richtung Waltershausen. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Citroen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnte anschließend bereits wieder entlassen werden. Für die Zeit der Rettung und Bergung sowie für die Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitig Verkehrsbehinderungen. (ah)

