Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kriminalpolizei Gotha sucht Zeugen nach versuchten Geldautomatenaufbruch

Ilmenau (ots)

Am Sonntag verschafften sich Unbekannte gegen 04.55 Uhr Zutritt zu einer Bank-Filiale in der Schwanitzstraße. Die Täter versuchten, zwei Geldautomaten aufzuhebeln und ließen aus unbekanntem Grund von ihrem Vorhaben ab. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter vermutlich mit einem grauen Audi A 4 oder A6 bzw. RS4 oder RS6 mit gestohlenen Göttinger Kennzeichentafeln in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und dem gesuchten Fahrzeug gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und 03621-781424 sowie der Bezugsnummer 0104644/2020 entgegengenommen. (ah)

