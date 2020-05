Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschte Fahrten gestoppt

Landkreis Gotha (ots)

Ein 34-Jähriger wurde gestern Abend mit seinem Audi in Neudietendorf in der Straße des Friedens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der vor Ort durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. In Goldbach wurde gestern Abend ein VW-Fahrer in der Sonneborner Straße angehalten. Ein Atemalkoholtest mit dem 53-jährigen Fahrer ergab einen Vorwert von 0,6 Promille. Mit hm wurde ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. (ah)

