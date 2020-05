Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag beschädigten Unbekannte einen Ford, indem sie den Außenspiegel abtraten und die Fahrerseite zerkratzten. Der Pkw war auf einem Parkplatz an der Straße Büchig in der Nähe des Waldbahngässchens abgestellt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der E-Nummer 20172646 entgegengenommen. (ah)

