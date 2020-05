Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Cottendorf (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Vormittag wurde ein 64-jähriger Radfahrer in Cottendorf schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Radfahrer zwischen Cottendorf und Gräfinau mit dem Vorderrad gegen einen voraus fahrenden Radfahrer (m/75) gestoßen sein. Er verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte in den Straßengraben. Der 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde aus diesem Grund in ein Krankenhaus nach Erfurt verlegt. Der 75-Jährige blieb unverletzt. (ah)

