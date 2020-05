Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigungen an Sporthalle - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

An der Sporthalle am Sportpark wurden in der Zeit von Freitag, 08.05.2020, 17.00 Uhr bis Samstag, 09.05.2020, 10.00 Uhr sechs Aschenbecher zerstört, die im Außenbereich angebracht waren. Teilweise wurde die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Wer konnte in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0104273/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell