Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad und Roller aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Am Freitag, 08.05.2020, kam es vermutlich zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr in der Alexanderstraße zu einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Kellerabteil und entwendeten ein Mountainbike der Marke Cube und der Radgröße 24 Zoll, einen Fahrradhelm der Marke Uvex und einen Tretroller im Gesamtwert von etwa 410 Euro. Die Sachschäden belaufen sich auf 40 Euro. Wer konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen wahrnehmen? Wer kann Angaben zum Verbleib der Beute machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0104211/2020 entgegen. (as)

