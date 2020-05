Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lkw streift Radfahrerin

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Am Nachmittag des vergangenen Samstages befuhr ein 49-jähriger Lkw-Fahrer die Forststraße. Vermutlich nahm er eine 55-jährige Radfahrerin nicht wahr, die am rechten Fahrbahnrand stand. Im Vorbeifahren streifte der Lkw die Radfahrerin, die dadurch stürzte und verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer fuhr zunächst weiter und erlangt erst später Kenntnis vom Unfallgeschehen. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell