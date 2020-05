Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Streit verletzt

Eisenach (ots)

Am Samstagabend gerieten in der Alexanderstraße zwei Personen in eine Auseinandersetzung. Ein 21-Jähriger (syrisch) verletzte dabei einen 26-Jährigen (syrisch) leicht durch einen Kopfstoß und einen Faustschlag. Zahlreiche Begleiter des 21-Jährigen waren bei der Auseinandersetzung anwesend, ohne in das Geschehen einzugreifen. Der Täter und einige der Begleiter konnten durch die sofortigen Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet angetroffen werden. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung wird im eingeleiteten Verfahren ermittelt. (as)

