Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Am Freitag, den 08.05.2020 zwischen 22:00 Uhr und 22:15 Uhr haben Unbekannte in der Sodenstraße in Arnstadt aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein Pedelec gestohlen.

Arnstadt, Sodenstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Das blau/weißfarbene Pedelec der Marke Haibike vom Typ Hard Seven 5.0 hatte einen Zeitwert von circa 2300,-EUR und war mit einem hochwertigen Bügelschloß am Handlauf der Treppe in dem Haus gesichert. Hinweise zu der Tat oder zu dem Täter bitte an die PI Arnstadt- Ilmenau (Rufnummer 03677-6010, Aktenzeichen: ST/0104339/2020)

(sg)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell